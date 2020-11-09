Москва, , 11:25 — REGNUM Человек перенесёт COVID-19 тяжелее, если он неполноценно питается и не получает из пищи необходимых витаминов. Об этом сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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По его словам, организм человека плохо справляется с инфекциями, когда сталкивается с нехваткой аминокислот, солей цинка, магния, калия, кальция и витаминов.

«Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания», — цитирует его Ura.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские учёные выяснили, что наличие витамина D в организме человека влияет на степень течения коронавирусной инфекции. По результатам исследования статистики заражений и смертности от коронавируса, его дефицит может стать причиной тяжелого течения COVID-19.

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