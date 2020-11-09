Москва, , 11:42 — REGNUM В России может возрасти протестная активность населения. Об этом 9 ноября заявил член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, не смотря на сокращение числа проявлений ксенофобии и межнациональных конфликтов, для самоуспокоения нет оснований.

«Последствия пандемии, вкупе с другими факторами социально-экономического и политического недовольства, вызванными экономическим и финансовым кризисами, падением роста экономики и уровня жизни населения, обеднением большой части граждан, растущей безработицей, могут сказаться и на росте протестной активности, связанной как с местными проблемами, так и повесткой дня общенационального характера», — заявил Брод.

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