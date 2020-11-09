Абакан, 9 ноября 2020, 11:23 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 164 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в правительстве республики.
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Это рекордный показатель в регионе. Предыдущий «рекорд» — 163 случая заражения (за сутки 8 ноября).
Всего в Хакасии выявлено 8365 носителей SARS CoV-2. Выздоровели 5837 человек, в том числе 27 — за прошедшие сутки.
Получают лечение 2044 человек. Десять пациентов подключены к ИВЛ.
Напомним, в Хакасии, по данным местного оперштаба, за весь период пандемии скончались 80 пациентов с коронавирусом.
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