Абакан, , 11:23 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 164 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в правительстве республики.

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Это рекордный показатель в регионе. Предыдущий «рекорд» — 163 случая заражения (за сутки 8 ноября).

Всего в Хакасии выявлено 8365 носителей SARS CoV-2. Выздоровели 5837 человек, в том числе 27 — за прошедшие сутки.

Получают лечение 2044 человек. Десять пациентов подключены к ИВЛ.

Напомним, в Хакасии, по данным местного оперштаба, за весь период пандемии скончались 80 пациентов с коронавирусом.

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