Уфа, , 11:23 — REGNUM Вирус птичьего гриппа вплотную «подобрался» к границам Башкирии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве региона.

По его словам, в текущем году в 11 субъектах РФ было зарегистрировано 75 случаев птичьего гриппа. Это значительно превышает показатели прошлого года. При этом вспышки этой инфекции были выявлены также в Челябинской области и Татарии. В пятикилометровой зоне повышенной опасности оказался Бакалинский район Башкирии.

Фазрахманов подчеркнул, что в случае выявления вспышки птичьего гриппа будут введены жесткие ограничения на вывоз птицеводческой продукции из республики, поэтому это может сильно ударить по сельскохозяйственной отрасли региона. В связи с этим сотрудники министерства сельского хозяйства республики рекомендует перевести всю домашнюю птицу в безвыгульный режим и срочно начать её забивать. Это рекомендации касаются как личных подсобных хозяйств, так и крупных производителей, добавил он.

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