Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 ноября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 357 002 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 421,5 теста на 100 тыс. населения, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 13 667 нижегородцев, что также является одним из рекордным показателей ежесуточного тестирования.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 42,37% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 895 человек.

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