Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM В Казахстане различные финансовые организации обманули 17 тыс. человек на общую сумму 21 млрд тенге ($48,6 млн), сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Отмечается, что мошенники обманывали людей под видом ломбардов. Органы прокуратуры проверили деятельность 350 ломбардов и онлайн-кредиторов.

В отношении недобросовестных организаций возбуждено 910 административных дел, общий размер штрафа по которым составил 70 млн тенге ($162 тыс.). Вынесено 150 предписаний, по которым возвращено более 130 млн тенге ($301 тыс.).

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности.