Москва, , 11:18 — REGNUM Минпросвещения РФ выступает против идеи, высказанной главой ЦИК Эллой Памфиловой, относительно унификации каникул при многодневном голосовании. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий министерству.

«Каникулы в системе школьного образования — важный элемент, который, сохраняя единое образовательное пространство, позволяет учащимся комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу. Каникулы должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса и, согласно действующему законодательству, период для каникул определяет каждая школа самостоятельно», — говорится в сообщении.

В ведомстве допустили возможность внесения региональных коррективов «для сохранения защиты здоровья школьников и педагогов в нынешних эпидемиологических условиях», однако отметили, что на федеральном уровне «подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества».

Министерство сослалось на опросы общественного мнения, согласно которым, «всякого рода призывы к резким изменениям в части школьного календарного плана» могут привести к социальному напряжению.