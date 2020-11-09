Москва, , 11:21 — REGNUM Распространение коронавируса и введение режима самоизоляции в 2020 году привело к снижению межэтнических конфликтов. Об этом 9 ноября заявил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Важнейшим событием 2020 года не только для России, но и для всего мира, стала пандемия COVID-19. В контексте настоящего доклада стоит отметить, что среди факторов, способствовавших снижению этнически мотивированного насилия, можно назвать режим самоизоляции, введенный весной в регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Брод.

По его словам, самоизоляция существенным образом ограничила социальную активность населения в целом и снизил вероятность конфликтов, в том числе и на национальной и религиозной основе. При этом настроения нетерпимости отчасти переместились в интернет-пространство.

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