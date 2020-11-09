Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 ноября выявили 411 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 429 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 45 284 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние три дня, включая выходные, в области выписали 939 человек, всего выздоровели с начала пандемии 37 750 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 895 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6676 человек. Из этого числа около 4 тыс. госпитализировано, 2,9 тыс. человек получают лечение амбулаторно. Восемь жителей области — в обсерваторах.

Напомним, в регионе развернуто 6742 койки для лечения пациентов инфекционного профиля, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 2,6 тыс. коек, 824 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,08. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился и составляет 14%.