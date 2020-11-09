Волгоград, , 11:13 — REGNUM Новое максимальное значение суточных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 9 ноября в Волгоградской области — 225, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Сутки ранее показатель был на три меньше. Выздоровели 28 пациентов, двое скончались.

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В стационарах находятся 6453 взрослых и 48 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 2401 пациент. С начала пандемии в регионе подтвердили 22 тыс. 266 положительных тестов на инфекцию, выздоровели 19 тыс. 634 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 231 пациент.