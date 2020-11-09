Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали новые 297 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 8 ноября в штабе сообщали о 293 носителях вируса SARS-CoV-2. Нынешний показатель — рекордный с середины июля 2020 года.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (85 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов

Теперь в регионе подтверждено 38 776 случаев выявления коронавируса с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач области Дмитрий Козловских призвал запретить подросткам посещать торговые центры без родителей.

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