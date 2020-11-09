Казань, , 11:13 — REGNUM В Татарии по состоянию на 9 ноября заражены коронавирусом 8 874 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 58 пациентов. Накануне сообщалось о 59 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 827 человек, за сутки — 35 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 114 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали восемь пациентов, 50 — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 16 человек, еще 14 — в возрастной группе от 60 до 70 лет, 11 пациентов — от 50 до 60 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 34 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, система здравоохранения Татарии, несмотря на напряженную ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, справляется с поставленными задачами. В регионе пока не планируют вводить тотальные ограничения. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов.

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