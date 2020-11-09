Гилфорд, Великобритания, , 11:03 — REGNUM Многопользовательский режим добавят в игру Sackboy: A Big Adventure только в конце 2020 года. Об этом 9 ноября сообщает портал Shazoo.

В день релиза геймеры смогут опробовать только одиночное прохождение. О причинах задержки многопользовательских функций пока не сообщается.

Напомним, Sackboy: A Big Adventure — это игра-платформер, являющаяся частью серии LittleBigPlanet. Её релиз состоится 12 ноября 2020 года.

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