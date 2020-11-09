Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлено 211 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 9 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 22 694 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 211.

Выздоровели 18 023 человека, что составляет 79,4% от общего числа носителей. Из них за последние сутки победили коронавирус 53 человека.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Всего с начала пандемии в регионе умерли 279 пациентов с COVID-19.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что с 12 ноября будут открыты дополнительные точки для прохождения амбулаторно компьютерной томографии грудной клетки. Они появятся в четырёх больницах, в том числе две — в Ульяновске.