Лондон, , 10:59 — REGNUM Комьюнити-менеджеры студии Mediatonic поделились первыми подробностями третьего сезона игры Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 9 ноября сообщает портал Shazoo.

По словам разработчиков, третий сезон будет масштабнее и интереснее первых двух. Сейчас все силы команды Mediatonic направлены на создание новых уровней и дополнительного контента.

Напомним, сейчас в многопользовательской аркаде Fall Guys: Ultimate Knockout идёт второй сезон. Он посвящён Средневековью.

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