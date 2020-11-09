Ташкент, , 10:59 — REGNUM Власти Узбекистана планируют ввести сборы для владельцев транспортных средств. Это следует из соответствующего проекта постановления правительства, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Проект документа подготовлен министерством финансов республики. Постановление утверждает положение о порядке учета и годовой оплаты за право собственности на автомобиль.

Размер сборов будет зависеть от объема двигателя. Тарифы утвердят местные кенгаши народных депутатов (представительные органы власти). Отмечается, что размер сборов будет зависеть от доходов населения.

Напомним, транспортный налог в Узбекистане отменили в 2001 году. Вместо него введен налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа. Налог выплачивают юридические лица, занимающиеся реализацией топлива.

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