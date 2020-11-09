Москва, , 10:56 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 21 798 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 9 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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При этом ранее наибольшее число заразившихся в стране — 20 582 человека — было выявлено 6 ноября.

По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 774 334.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 286 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 30 537.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 324 419 человек вылечились от нового заболевания, 11 492 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 20 498 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.