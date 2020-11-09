Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Ленинградской области после двух дней устойчивого роста числа новых выявленных инфицированных коронавирусом отмечен суточный спад числа зараженных — 165 человек за последние сутки, что на девять человек меньше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 9 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Ленинградской области зарегистрировано 12 867 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 7434 выздоровели, в том числе 101 пациент выписан за прошедшие сутки. Умерли 117 заболевших COVID-19 жителей Ленобласти.

В свою очередь региональный оперативный штаб накануне назвал населенные пункты с наибольшим суточным приростом числа зараженных — Гатчина, где за 7 ноября было выявлено 11 инфицированных. В Приозерске и Тихвине выявлено по десять зараженных. Во Всеволожске, Сертолово, Выборге, Кингисеппе и Тосно — по восемь новых случаев.

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Напомним, жителям Ленобласти, достигшим возраста 65+, предписано оставаться дома, а детям до 14 лет запрещено посещать одним ТЦ и ТРК. Введены и другие ограничения.

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