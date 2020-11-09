Майский, Кабардино-Балкария, , 10:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии под суд пойдет местный житель, который совершил хулиганские действия в сквере станицы Александровская. Пьяный 21-летний вандал разрушил элементы памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны, повалив их на землю, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Выражая неуважение к обществу, к общепринятым нормам морали и нравственности, понимая, что его действия являются отрытым вызовом общественному порядку, из хулиганских побуждений, нанес удары ногами по элементам композиции мемориала, повредив их и повалив на землю»,— говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 1 октября 2020 года. Известно, что в момент совершения преступления хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Дело о вандализме с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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