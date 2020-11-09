Токио, , 10:52 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидео Кодзима запустил в социальных сетях флешмоб в честь годовщины со дня релиза Death Stranding. Об этом 9 ноября сообщает портал Shazoo.

Кодзима опубликовал свою фотографию с выставленной ладонью и призвал других разработчиков и игроков сделать аналогичные снимки. К флешмобу присоединились исполнитель главной роли в игре Норман Ридус и ведущий The Game Awards Джефф Кили.

Напомним, Death Stranding — это игра Хидео Кодзимы, релиз которой состоялся 8 ноября 2020 года. Проект получил преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

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