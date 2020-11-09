Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM За последние сутки в Петербурге подтвердили смерть еще 19 человек от COVID-19. Об этом сообщает 9 ноября федеральный оперативный штаб. Этот показатель почти вдвое меньше того, о котором чиновники отчитывались днем ранее (31 смертельный случай).

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В предыдущие недели по понедельникам также объявлялся более низкий показатель смертности или же полное отсутствие летальных случаев за предыдущие сутки. Это связано с режимом работы комиссии по установлению причин летальных исходов.

К 9 ноября, по официальным данным, от болезни COVID-19 в Северной столице скончался 4181 человек.

В России за сутки подтвердили еще 256 летальных исходов COVID-19, за все время пандемии в стране уже погибло 30 793 человек от этой болезни, если судить по официальным данным.

Добавим, в Петербурге за сутки зафиксировали еще 1403 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе к этому моменту вирус нашли у 71 426 человек. В России за сутки коронавирус подтвердили еще у 21 798 граждан, их общее число достигло о 1 796 132 человек.

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