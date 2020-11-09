Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Кооперативный ужастик Phasmophobia четвёртую неделю подряд удерживает лидерство в чартах продаж Steam. Об этом 8 ноября сообщила «Игромания».

Второе место в чарте продаж занимает многопользовательская игра Among Us, а на третьем оказались предзаказы дополнения «За гранью света» для Destiny 2. При этом предварительные заказы Cyberpunk 2077 опустились с третьей строчки на седьмую.

Напомним, Phasmophobia — это кооперативная хоррор-игра, в которой команда геймеров сообща изучает различных призраков. Её релиз состоялся 18 сентября 2020 года.

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