Брянск, , 10:47 — REGNUM 167 новых носителей коронавируса выявлено в Брянской области 9 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1025 тестов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

В целом, в Брянской области подтверждён 14 тыс. 271 случай заражения инфекцией. За сутки выписаны 40 пациентов, всего завершили лечение 10 тыс. 473 человека.

С начал пандемии в регионе проведено 251 тыс. 581 исследование на коронавирус.