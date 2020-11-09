Ижевск, , 10:45 — REGNUM Глава Ижевска Олег Бекмеметьев выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

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9 ноября глава города вышел на работу.

«Сегодня первый рабочий день после болезни COVID-19. Болезнь протекала без осложнений», — рассказал Бекмеметьев. По его мнению, то, что болезнь протекала в достаточно легкой форме, позволило быстр вернуться «в строй».

Как сообщало ИА REGNUM, о заражении коронавирусом мэр Ижевска сообщил 26 октября.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом перенесли министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова, глава Удмуртии Александр Бречалов и министр здравоохранения региона Георгий Щербак.