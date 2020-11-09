Хабаровск, , 10:55 — REGNUM В Хабаровском крае медицинские кадры на грани «истощения» — специалистов катастрофически не хватает, медики болеют, пациентов становится всё больше. Министр здравоохранения региона Евгений Никонов призывает жителей края не злоупотреблять вызовами скорой помощи.

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«Сказать, что мы можем какой-то переключатель, переключить, и скорая начнёт ездить в три раза быстрее… нет. Люди должны понимать, что сейчас все ресурсы здравоохранения находятся в состоянии, очень близком к тому, что их просто физически не будет хватать. Поэтому, если звоните в скорую помощь, то должны понимать, что на пустяки её лучше не вызывать», — предупредил Евгений Никонов.

Ежедневно в Хабаровском крае фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники минздрава Хабаровского края заявили, что длинные очереди на тестирование на коронавирус возникли объективно — не хватает специалистов, а те, кто сдал тесты, тоже вынуждены долго ждать результата.