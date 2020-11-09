Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Петербурге за сутки зафиксировали еще 1403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 9 ноября федеральный оперативный штаб. Это на 72 случая, или на 5,4%, больше, чем суточный показатель предыдущего дня (1331 случай в сутки).

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Рост числа зараженных, выявляемых в сутки, начался еще в середине августа, но за 1 тыс. случаев перешагнул на прошлой неделе.

Взрывной рост в Петербурге начался примерно с 30 октября: в итоге за 10 дней суточный показатель подскочил с 801 до 1403 случаев, или на 75%.

Всего в регионе к этому моменту вирус нашли у 71 426 человек. Выздоровел от COVID-19 за время пандемии 43 501 человек, включая 712 выписанных за последние сутки.

В России за сутки коронавирус подтвердили еще у 21 798 граждан, их общее число достигло о 1 796 132 человек.

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