Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Полицейские пресекли масштабную сеть распространения наркотиков через «закладки» в Петербурге и Ленинградской области. Один из задержанных участников оказался водителем мусоровоза, использовавшим свою работу для совершения «закладок». О раскрытии преступной группы 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские Петербурга задержали четырех участников организованной преступной группы— троих мужчин и женщину, в возрасте от 26 до 40 лет. Они занимались распространением наркотических и психотропных веществ посредством «тайников-закладок». Злоумышленники использовали интернет-магазин в теневом пространстве интернета («даркнете»).

Как уточнили в ведомстве, роли каждого из соучастников уже установлены. Организатором наркоторговли оказался 31-летний житель Приморского района Петербурга.

«При обыске в его квартире на проспекте Авиаконструкторов обнаружено и изъято 30 свертков с психотропным веществом «амфетамин» общей массой около 60 граммов и 15 банок с аналогичным веществом массой около 300 граммов», — пояснили в полиции.

Администратором интернет-магазина был 26-летний петербуржец, у которого в квартире на Гороховой улице также было изъято большое количество амфетамина. Кроме того, задержан 40-летний «закладчик», распространявший наркотики с помощью тайников в разных районах города. По оперативной информации мужчина подрабатывал водителем мусоровоза и во время передвижения по городу на служебном автомобиле делал те самые закладки с наркотиками.

Четвертая соучастница — 26-летняя девушка, которая также выполняла роль «закладчика». У нее в квартире по месту жительства на проспекте Маршала Жукова изъяты свертки с наркотическим средством «МДМА» общей массой более 100 граммов.

«У всех фигурантов при обысках изъяты не только наркотические средства и психотропные вещества, но и электронные весы, упаковочный материал. На текущий момент сотрудниками полиции установлена причастность участников группы как минимум к 20 фактам незаконного сбыта наркотиков через «закладки», — подытожили в Главке МВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ»). Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение еще как минимум 100 закладок, спрятанных подозреваемыми на территории Всеволожского района Ленинградской области.

В настоящий момент все четверо фигурантов заключены под стражу. Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности подозреваемых, их возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков.