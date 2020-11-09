Ирвайн, США, , 10:41 — REGNUM Blizzard запустила в продажу защитные маски для лица с символикой популярных игр компании. Об этом 8 ноября сообщила «Игромания».

На официальном сайте компании геймеры могут приобрести маски с символами WoW, Overwatch, Diablo, StarCraft II, Hearthstone и Heroes of the Storm. Каждый набор масок (по три штуки в комплекте) будет стоит $25 (почти две тысячи рублей).

Напомним, Blizzard Entertainment — это известная американская компания-разработчик видеоигр. Их самым популярным проектом является массовая многопользовательская ролевая игра World of Warcraft.

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