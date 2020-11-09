Караганда, Казахстан, , 10:33 — REGNUM Глава Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек опроверг информацию об ужесточении карантина. Об этом он заявил 9 ноября на брифинге в режиме онлайн.

Он напомнил, что некоторые СМИ сообщили о введении с 9 ноября дополнительных карантинных мер с закрытием крупных городов, установлением блокпостов и введением новых требований по тестированию.

«Это фейк, абсолютно недостоверная информация. Таких мероприятий не предполагается ни с 9 ноября, ни с другого числа на этой неделе», — сказал Касымбек.

Отметим, в Карагандинской области Казахстана с начала пандемии выявили 10 711 случаев заражения коронавирусом. Ежедневный прирост новых случаев не превышает 20. Заполняемость коек в стационарах составляет 4%.

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