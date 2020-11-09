Берлин, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 13 363 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 671 868 человек.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 63 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 11 352.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 429 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (171 631 заразившийся), Бавария (133 808) и Баден-Вюртемберг (100 752).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 10 866 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.