Благовещенск, , 10:28 — REGNUM Указом президента РФ Владимира Путина директора двух школ Амурской области удостоены государственных наград, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Орден Почёта получила экс-директор школы в селе Чигири Тамара Суморокова. Она более 50 лет вела педагогическую деятельность, из них почти 40 лет работала в должности директора.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена директор школы посёлка Магдагачи Марина Боровкова, которая работает в системе образования 38 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина посмертно награждён медалью «За спасение погибавших» работавший дворником в Ленинском районе Еврейской автономной области Станислав Фальбийчук.