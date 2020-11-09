Нальчик, , 10:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт многомиллионного хищения при реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» и программы «Развитие мелиоративного комплекса России». У минсельхоза региона украдено мошенническим путем 39 млн рублей, сообщили 9 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе следствия, эти денежные средства были предоставлены в качестве субсидии местному жителю, который в 2018 году получил их в качестве субсидии на развитие предпринимательской деятельности. Для получения выплат злоумышленник предоставил сфальсифицированные документы о якобы ведении им хозяйственной деятельности.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Виновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также: Восемь фермеров в Чувашии осуждены за мошенничество с субсидиями на 9 млн