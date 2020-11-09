Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге на коронавирус за сутки проверили на 25% меньше человек, чем за день до этого. По данным оперативного штаба от 9 ноября, за минувшее воскресенье был протестирован только 25 651 человек.

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Под медицинским наблюдением находится 4039 человек, из них 83 — в обсерваторе, 2551 — на самоизоляции.

В справочную службу по телефону 122 по теме коронавируса поступило 454 вызова.

Кроме того, с 5 октября городским волонтерам пришла 1131 заявка от тех, кто находится на самоизоляции и нуждается в помощи. Оставить заявку можно на горячей линии 8−800−200−34−11.

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