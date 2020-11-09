Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Екатеринбургские активисты выступили за придачу Уралмашу статуса «Историческое поселение». Сбор подписей ведется на сайте «Российской общественной инициативы».

Горожане хотят защитить микрорайон от высотной застройки. В городе проходят публичные слушания, по результату которых на территории Уралмаша могут разрешить строить объекты до 100 метров в высоту, что вызывает опасения у жителей Екатеринбурга.

Сейчас за инициативу выступили уже почти 500 человек. Её должны поддержать 5% от жителей города, чтобы предложение рассмотрела муниципальная экспертная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге повысили коэффициент строительного использования территории, что облегчает точечную застройку.

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