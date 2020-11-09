Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 2927 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны. Сообщение об этом 9 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 60 680 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 45 042 человека победили инфекцию, в том числе 2470 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 499 человек с диагнозом COVID-19, из них 24 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4780 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2879. На карантин поместили 2982 человека.

Стоит отметить, что в Грузии с 4 ноября ежедневно обновляется «рекорд» по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. 8 ноября в Грузии сообщили, что за сутки было выявили 2901 носителя SARS-CoV-2. Сегодня, 9 ноября, в Грузии водят комендантский час, а также прекратили работать детские сады.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии вступили в силу новые ограничения

Читайте развитие сюжета: В Грузии введут пропускную систему для передвижения в ночное время