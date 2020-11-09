Магас, , 10:16 — REGNUM В Ингушетии вынесли приговор местному жителю, который разрушил памятник архитектуры XV—XVI веков. Мужчина разобрал кладку родовой башни «Бэрер-Гала», расположенной на южном склоне Столовой горы на территории сельского поселения Бейни в Джейрахском районе.

Инцидент произошел осенью 2019 года. Не подумав о том, что разрушаемое им строение является историческим зданием, 54-летний злоумышленник выбил камни из стеновой кладки, чтобы использовать их для строительных работ хозяйственной постройки у себя на участке.

Однако вывезти камни ему не удалось из-за размытой дождем дороги. Они так и остались лежать на месте преступления.

Новость о разрушении родовой башни вызвала большой общественный резонанс в республике, злоумышленник был найден, и против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия».

Суд присудил вандалу 300 часов обязательных работ и обязал возместить ущерб.

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