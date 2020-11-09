Уфа, , 10:14 — REGNUM Очередная партия вакцины против гриппа для взрослых поступила в Башкирию. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, десять тысяч доз поступившей вакцины уже распределены по медицинским организациям республики для иммунизации лиц с хроническими заболеваниями.

Всего в 2020 году в Башкирию было поставлено 1 532 763 доз гриппозных вакцин, включая 364 183 доз вакцины против гриппа для детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии доля свободного коечного фонда инфекционного профиля составляет 21 процент.

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