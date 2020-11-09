Великий Новгород, , 10:25 — REGNUM В Новгородской области возбудили еще одно уголовное дело по факту массового заболевания в сентябре 2020 года школьников в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева посёлка Шимск. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, в начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева Шимска произошло массовое отравление детей и работников столовой. Из 131 человека сегодня на больничном продолжают находиться 48 отравившихся. Тогда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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Однако на основании материалов, поступивших из прокуратуры Новгородской области, возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

По версии следствия, в период с 1 по 8 сентября 2020 года в результате допущенных организацией, оказывающей услуги по организации питания в школе, нарушений санитарно-эпидемиологических правил произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.

«При этом решение о приостановлении образовательного процесса принято не было, что привело к дальнейшему распространению заболевания среди школьников», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

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