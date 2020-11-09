Псков, , 10:12 — REGNUM Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, которая возглавила это медучреждение после того, как обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить новую больницу в регионе, заразилась коронавирусом. Тем временем в Псковской области поставлен очередной «рекорд» по выявлению новых носителей коронавирусной инфекции.

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Болезнь у Повторейко протекает в легкой форме, медик находится на амбулаторном лечении. Об этом накануне сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«В областной больнице проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, определён круг контактных лиц. Больница работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор региона Михаил Ведерников проинформировал жителей, что новая рабочая неделя в Псковской области началась с очередного «рекорда» — 129 выявленных инфицированных коронавирусом за минувшие сутки, что на 44 случая больше, чем было зарегистрировано сутками ранее. Такой рост он объяснил тем, что к тестам, сделанным в регионе, добавились результаты анализов, которые ранее были направлены в Санкт-Петербург.

«В октябре цифры ковид-больных ежедневно существенно увеличивались, но сейчас мы не видим резких скачков — динамика распространения замедляется», — отметил Ведерников.

Кроме того, он указал на низкое число выздоровевших — за прошедшие сутки был выписан лишь один переболевший коронавирусом житель. Этот низкий показатель, по словам губернатора Псковской области, связан с тем, что в статистику люди добавляются лишь после оформления соответствующих документов.

«Введенные ранее меры себя оправдывают. Продолжаем следить и анализировать ситуацию», — подытожил губернатор.

Добавим, с начала пандемии в Псковской области выявлено 8988 зараженных, 4811 человек выздоровели, 70 умерли. Всего в регионе за время эпидемии было сделано 137 400 тестов на коронавирус.

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