Аша, Челябинская область, , 10:02 — REGNUM В Аше Челябинской области местный житель осуждён за вандализм. Он осквернил памятник Ленину, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвиняемому 45 лет, то есть родился он в 1970-годах и, судя по возрасту, возможно, был одним из миллионов юных ленинцев — членов Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Тем не менее в мае 2020 года он нанёс на памятнике вождю мирового пролетариата, расположенном на центральной площади города, надпись, использовав при этом баллончик с краской.

Что именно это была за надпись, в прокуратуре не поясняют. Но отмечают, что гражданин был пойман и предстал перед мировым судьёй. За вандализм суд обязал его уплатить судебный штраф.