Салехард, , 10:01 — REGNUM На Ямале многодетные семьи за десять месяцев 2020 года приобрели более 8300 льготных детских авиабилетов по тарифу 2 500 рублей. В 2019 году за аналогичный период авиапассажиров было на одну тысячу меньше, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, воспользоваться льготой на детские билеты можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно без пересадок. Ранее приобретённые билеты авиакомпании «Ямал» можно заменить без дополнительных сборов. На билеты, купленные в других авиакомпаниях, льгота не распространяется

Напомним, программа поддержки многодетных Ямала льготными авиабилетами по 33 направлениям была ранее рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет, а с 2020 года возрастной диапазон расширен до 23 лет.

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