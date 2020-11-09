Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Свердловской области больше всего болеют COVID-19 рабочие, врачи и учителя. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на пресс-конференции.

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По словам руководителя, около 30% заболевших — сотрудники промышленных предприятий. На втором месте — медики, а учителя занимают третью позицию в данном «рейтинге».

Ранее, уточнил Козловских, в статистике превалировали офисные работники, но теперь их вытеснили другие категории трудящихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 38 479 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.