Владивосток, , 10:00 — REGNUM Глава столицы Приморья Олег Гуменюк попал в больницу с коронавирусом.

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Мэра госпитализировали в один из госпиталей Владивостока.

Известно, что Олег Гуменюк в минувшие выходные собирался со своим сыном в Сочи для участия в первом этапе Кубка Черного моря по картингу.

Исполнять обязанности градоначальника будет вице-мэр Наталья Соколова, пишет ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники новокузнецкой мэрии массово заразились коронавирусной инфекцией.