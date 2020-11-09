Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбургской области туристы, вернувшиеся из-за границы, игнорируют тестирование на коронавирус. Нарушителей привлекают к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, с августа по октябрь 2020 года из зарубежных поездок вернулись 9,1 тыс. оренбуржцев. Однако, несмотря на доступность тестирования и расширение сети лабораторий, выполняющих ПЦР-диагностику, не все туристы проходят тестирование и вносят результаты на едином портале госуслуг в течение трех дней после возвращения.

Составлено 169 протоколов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Документы направлены в суды. В отношении 15 человек уже приняты решения. Общая сумма штрафов составила 120 тыс. рублей.

Стоит отметить, по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушителям грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять до 300 тысяч рублей.