Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено ещё 174 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев, 7 ноября — 181. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Так, на утро сегодня, 9 ноября, в регионе выявлено 18 913 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1 226 детей. 15 442 пациента выписаны с выздоровлением (+52 за сутки). За сутки скончались четыре пациента, всего умерли 625 человек. В отделениях реанимации в настоящее время находятся 139 человек, на ИВЛ — 30 пациентов.