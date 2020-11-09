Чебоксары, , 09:52 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии в рамках экологического сопровождения проекта по строительству моста дорожники выпустили в реку молодь сазана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В бассейн Чебоксарского водохранилища выпущено около 30 тыс. мальков сазана, которые подрощены на рыбоводных предприятиях Самарской области. Молодь доставили в контейнерах, оборудованных системой аэрации.

Мальков выпустили в рамках экологического сопровождения проекта по строительству моста через Суру на км 582+300 федеральной трассы М-7 «Волга» (первая очередь строительства). Данное сопровождение включает компенсационные мероприятия и экологический мониторинг на объектах и прилегающих территориях.

Ранее в управлении отмечали, что в октябре для обеспечения безопасности дорожного движения с учётом предаварийного состояния старого моста через реку Сура (правый) на км 582+300 движение в оба направления организовано по левому мосту и эстакаде. Правый мост закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в следующем году начнётся строительство ещё одного моста через реку Суру в Ядринском районе (вторая очередь). Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей, сроки реализации — пять лет.

Напомним, в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ранее отмечали, что за три года (с 2018 по 2020 годы) объем федеральных инвестиций на дороги Чувашии составил порядка 9,5 млрд рублей, 85% федеральных трасс в республике соответствуют нормативам.