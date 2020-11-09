Тайюань , Китай, , 09:44 — REGNUM Около 5 млн жителей провинции Шаньси на севере Китая этой зимой получат электрическую систему отопления, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Провинция Шаньси запустила кампанию по переходу от угольного топления на электрическое еще в 2017 году. По данным на 2019 год более 3,57 млн домохозяйств провинции обогревались «зеленым» отоплением, что помогло сократить потребление угля почти на 14 млн тонн.

Еще свыше 1,37 млн домохозяйств перейдут на электрическое отопление в 2020 году, таким образом общее количество домохозяйств, отапливаемых электричеством, достигнет 5 млн. Ожидается, что благодаря этому выбросы диоксида серы в воздух сократятся почти на 300 тыс. тонн ежегодно.

Более экологичное отопление способствует постоянному улучшению качества воздуха в провинции Шаньси. Данные мониторинга показывают, что к 11 октября количество дней с хорошим качеством воздуха составило 70,1% от их общего количества, увеличившись на 9,9 процентных пункта в годовом исчислении.