Пенза, , 09:45 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев работает удаленно и проходит лечение после положительного тестирования на коронавирус. Болезнь не обошла стороной и его супругу, она также заразилась и находится на самоизоляции. Об этом глава области сообщил на своих страницах в соцсетях.

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«Пока по-прежнему болею, теперь вместе с супругой, она тоже заразилась», — отметил руководитель субъекта федерации. Белозерцев продолжает работать дистанционно, находясь дома. «Теперь понимаю, как это непросто. Но пока так, другого пути нет», — добавил губернатор и еще раз поблагодарил за добрые слова своих подписчиков.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три пациента. С начала пандемии по состоянию на 9 ноября погибшими числятся 203 человека.

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Положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции подтвердился у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram 4 ноября.

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