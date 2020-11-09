Лондон, , 09:43 — REGNUM Сбор средств на выпуск настольной игры Harry Potter: Catch the Snitch был остановлен из-за выборов в США. Об этом 8 ноября сообщило издание Kotaku.

Издатели считают, что выборы в США негативно повлияли на краудфандинговую кампанию игры, поэтому её «отложили» до 12 ноября 2020 года. Однако пользователи отмечают, что причиной плохих сборов могла стать слишком высокая цена на проект — около $120 за самое дешёвое издание.

Настольная игра Harry Potter: Catch the Snitch посвящена соревнованиям по квиддичу — популярной спортивной дисциплине из книг о Гарри Поттере. Издатели планировали собрать на её выпуск $450 тыс.

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