Горно-Алтайск, , 09:39 — REGNUM В Республике Алтай продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарных мер. По словам главного санитарного врача региона Леонида Щучинова, несмотря на снижение, число нарушений остаётся существенным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По его словам, в магазинах и общественном транспорте встречаются случаи намеренного игнорирования масочного режима. В связи с этим глава республики Олег Хорохордин напомнил, что требование о ношении масок является обязательным по всей стране, призвав не снижать интенсивность проверок.

Всего с начала эпидемии сотрудники Роспотребнадзора проверили работу 6 тыс. объектов. Было составлено более 1,2 тыс. протоколов, приостановлена деятельность 12 объектов, 59 материалов передано в суд.

«Мероприятия проводятся в ежедневном режиме. Рейды также проводят представители исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований», — добавили в правительстве.

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